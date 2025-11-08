پخش زنده
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید اللهدادی یزد از اعزام ۲۲۰ دانشآموز پایه دهم مدارس دخترانه ناحیه دو یزد به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب اردوی چهار روزه راهیاننور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، سرهنگ «نصیری» فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید اللهدادی یزد گفت: دانشآموزان در این اردو از مناطق عملیاتی شلمچه، علقمه، هویزه، معراج شهدا و رزمایش میدانی بازدید خواهند کرد.
وی هدف از برگزاری اردوهای راهیاننور را ترویج فرهنگ ایثار، شجاعت و آشنایی دانشآموزان با فرهنگ مقاومت عنوان کرد.
سرهنگ نصیری افزود: ۲۲۰ دانشآموز دختر پایه دهم با پنج دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام میشوند.
«حجتالاسلام غنیزاده» مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون سپاه الغدیر یزد نیز گفت: در کنار دانشآموزان، ۴۸ نفر از طلاب خواهر نیز در این اردو حضور دارند.