به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، سرهنگ «نصیری» فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید الله‌دادی یزد گفت: دانش‌آموزان در این اردو از مناطق عملیاتی شلمچه، علقمه، هویزه، معراج شهدا و رزمایش میدانی بازدید خواهند کرد.

وی هدف از برگزاری اردوهای راهیان‌نور را ترویج فرهنگ ایثار، شجاعت و آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ مقاومت عنوان کرد.

سرهنگ نصیری افزود: ۲۲۰ دانش‌آموز دختر پایه دهم با پنج دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

«حجت‌الاسلام غنی‌زاده» مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون سپاه الغدیر یزد نیز گفت: در کنار دانش‌آموزان، ۴۸ نفر از طلاب خواهر نیز در این اردو حضور دارند.