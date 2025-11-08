پخش زنده
انار یکی از محصولات باغی شهرستان گرمسار است و این محصول در روستاهای بخش ایوانکی در فهرست میوه های صادراتی قرار دارد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در شهرستان گرمسار هزار و ۶۰۰ هکتار باغ انار وجود دارد و روستاهای احمد آباد، کرک و بهورد از مناطق مهم کشت انار در غرب استان سمنان است
گلو باریک و ملس از مهمترین ارقام کشت شده در باغات گرمسار است .
علی جورابلو مدیر جهاد کشاورزی گرمسارمی گوید: انارهای کشت شده در روستای احمد آباد ایوانکی به دلیل استفاده نکردن از سموم یکی از محصولات مهم ارگانیک در کشور است.
برداشت انار تا اواخر آبان ماه در شهرستان گرمسار ادامه دارد.