به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در شهرستان گرمسار هزار و ۶۰۰ هکتار باغ انار وجود دارد و روستا‌های احمد آباد، کرک و بهورد از مناطق مهم کشت انار در غرب استان سمنان است

گلو باریک و ملس از مهم‌ترین ارقام کشت شده در باغات گرمسار است .

علی جورابلو مدیر جهاد کشاورزی گرمسارمی گوید: انار‌های کشت شده در روستای احمد آباد ایوانکی به دلیل استفاده نکردن از سموم یکی از محصولات مهم ارگانیک در کشور است.

برداشت انار تا اواخر آبان ماه در شهرستان گرمسار ادامه دارد.