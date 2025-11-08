پخش زنده
در دیدار بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، با استاندار و معاونان استانداری آخال ترکمنستان در شهر «آنوی»، دو طرف بر لزوم گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینههای اقتصادی، فرهنگی، علمی و زیربنایی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در این دیدار که در محل ساختمان استانداری آخال برگزار شد، گفت: استانهای خراسان شمالی و آخال از نظر جغرافیایی به یکدیگر نزدیکاند و این همجواری ایجاب میکند برای بهبود مراودات و تأمین نیازهای اقتصادی و فرهنگی برنامهریزی و تلاشهای مشترک داشته باشیم.
وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و خویشاوندی دو استان افزود: خراسان شمالی و آخال میتوانند همکاریهای گستردهای در حوزههای فرهنگی، اقتصادی، زیربنایی، توسعه شهری و محیط زیست داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: نگاه دولت چهاردهم و رئیسجمهور بر تفویض اختیارات بیشتر به استانداران است که این امر میتواند روند تعاملات بین استانی را تسریع کند.
استاندار خراسان شمالی همچنین ظرفیتهای اقتصادی و علمی این استان را تشریح کرد و گفت: در حوزههای کشاورزی، گیاهان دارویی، معدن، گلخانهای، صنایع سنگهای تزئینی، فرآوردههای لبنی، فولادی، تبدیلی، فرش و آموزشهای فنی و حرفهای و دانشبنیان، زمینههای خوبی برای همکاری با ترکمنستان وجود دارد.
نوری با تأکید بر نقش دیپلماسی استانی در گسترش روابط فرهنگی و اقتصادی، اظهار داشت:دیپلماسی استانی که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیسجمهور است، میتواند استانها را به بازیگران مؤثر در تبادل فرهنگی و اقتصادی با مناطق همجوار تبدیل کند.
وی افزود:در بخشی از نوار مرزی مشترک با ترکمنستان، مرز صلح و دوستی داریم و بیش از ده درصد جمعیت خراسان شمالی را اقوام ترکمن تشکیل میدهند که شناخت عمیقی از فرهنگ آنان داریم و آنها را بخشی از خانواده بزرگ استان میدانیم.
استاندار خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی رنگینکمان اقوام و فرهنگهاست و با نگاه دولت چهاردهم، از ظرفیت همه اقوام در مناصب مختلف استفاده میشود.
وی تصریح کرد: یکی از محورهای مهم برای گسترش تبادلات فرهنگی و اجتماعی با استان آخال، بهرهگیری از میراث مشترک شاعر نامدار ترکمن، مختومقلی فراغی، است.