مسابقات فوتسال ایران و تاجیکستان و والیبال ایران و ترکیه، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در چارچوب بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵، امروز سومین دیدار مرحله گروهی تیم ملی فوتسال کشورمان با تاجیکستان، پخش می شود.

شبکه ورزش این دیدار را از ساعت ۱۴، با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌کند.

تیم ملی فوتسال ایران در اولین و دومین بازی خود در مقابل مراکش و افغانستان با تساوی ۲ بر ۲ در حال حاضر با ۲ امتیاز در سوم جدول قرار دارد.

ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی به میزبانی عربستان از ۱۶ تا ۳۰ آبان در شهر ریاض برگزار می‌شود.

شبکه ورزش در جریان رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵، امروز سومین دیدار مرحله گروهی تیم ملی والیبال مردان کشورمان را با ترکیه به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.

این مسابقه از ساعت ۱۶:۳۰، با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌شود.

تیم ملی والیبال کشورمان در نخستین و دومین دیدارش مقابل بحرین و قطر با اقتدار به پیروزی دست یافت.

مسابقات والیبال همبستگی کشور‌های اسلامی از چهار‎شنبه ۱۴ آبان و دو روز زودتر از مراسم افتتاحیه رسمی بازی‌ها آغاز شده و به مدت ۹ روز تا پنج‌شنبه ۲۲ آبان با برگزاری ۱۷ دیدار پیگیری خواهد شد.

تیم ملی والیبال مردان ایران با چهار عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم شرکت کننده در رقابت‌های والیبال مردان مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی است.