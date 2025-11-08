شاخص کل بازار سرمایه در معاملات نخستین روز هفته ۱۸ آبان با افزایش ۲۱ هزار و ۱۶۴ واحدی (۰.۶۶ درصد) به ارتفاع ۳.۲۲۴.۰۵۳ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با رشد ۴ هزار و ۷۴ واحدی (۰.۴۴ درصد) در محدوده ۹۲۶ هزار و ۱۸۲ واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در پایان امروز به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.

در ابتدای بازار امروز تقاضا برتری داشت و بیشتر نماد‌ها بویژه نماد‌های بزرگ و شاخص ساز در محدوده مثبت قرار داشتند امابه تدریج عرضه‌ها افزایش یافت و در نهایت تعداد نماد‌های مثبت به ۴۱۲ نماد معادل ۵۱ درصد بازار رسید.

با وجود روز‌های مثبت و منفی اخیر در بازار سرمایه همچنان شاخص کل در محدوده بالای سه میلیون واحد قرار گرفته است.

در پایان معاملات روز جاری شاهد ورود حدود ۳۱۱ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی بودیم.

بیشترین پول افراد حقیقی به گروه فراورده‌های نفتی وارد شد.

همچنین بیشترین ارزش معاملات مربوط به گروه فلزات اساسی بود.