در این دوره ۱۴ تیم در بخش مردان و ۹ تیم در بخش زنان حضور دارند که در دو دسته رقابت می‌کنند. در دسته اول مردان تیم ایران به همراه ۵ تیم دیگر به صورت دوره‌ای مسابقه می‌دهند و در بخش زنان تیم ایران به همراه ۵ تیم دیگر به صورت دوره‌ای رقابت می‌کنند.

نتایج و برنامه مسابقات و نمایندگان ایران به این شرح است:

** مردان - دسته اول:

ایران ۸۹ - ۳۰ چین

- برنامه - یک شنبه ۱۸ آبان:

ایران - ژاپن (ساعت ۱۳)

** زنان - دسته دوم:

ایران ۶۰ - ۱۰ فیلیپین

- برنامه - یک شنبه ۱۸ آبان:

ایران - کامبوج ساعت ۱۴:۳۰