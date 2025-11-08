پخش زنده
امروز: -
مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا امروز در بانکوک تایلند با حضور تیم ایران ادامه یافت.
در این دوره ۱۴ تیم در بخش مردان و ۹ تیم در بخش زنان حضور دارند که در دو دسته رقابت میکنند. در دسته اول مردان تیم ایران به همراه ۵ تیم دیگر به صورت دورهای مسابقه میدهند و در بخش زنان تیم ایران به همراه ۵ تیم دیگر به صورت دورهای رقابت میکنند.
نتایج و برنامه مسابقات و نمایندگان ایران به این شرح است:
** مردان - دسته اول:
ایران ۸۹ - ۳۰ چین
- برنامه - یک شنبه ۱۸ آبان:
ایران - ژاپن (ساعت ۱۳)
** زنان - دسته دوم:
ایران ۶۰ - ۱۰ فیلیپین
- برنامه - یک شنبه ۱۸ آبان:
ایران - کامبوج ساعت ۱۴:۳۰