ارائه محصولاتی از کارآفرینان و تولیدکنندگان ۲۰ استان
برپایی نمایشگاه محصولات بومی محلی در روستای ازان
نمایشگاه صنایعدستی، مشاغل خانگی و محصولات بومی محلی در روستای ازان از توابع بخش میمه بر پا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دهیار روستای ازان گفت: در این نمایشگاه کارآفرینان و تولیدکنندگان از ۲۰ استان کشور محصولات خود را عرضه کنند.
اکبر جباری افزود: این نمایشگاه تا ۱۶ آبان همزمان با اختتامیه جشنواره زعفران روستای ازان دایر بود.
