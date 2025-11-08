نمایشگاه صنایع‌دستی، مشاغل خانگی و محصولات بومی محلی در روستای ازان از توابع بخش میمه بر پا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دهیار روستای ازان گفت: در این نمایشگاه کارآفرینان و تولیدکنندگان از ۲۰ استان کشور محصولات خود را عرضه کنند.

اکبر جباری افزود: این نمایشگاه تا ۱۶ آبان همزمان با اختتامیه جشنواره زعفران روستای ازان دایر بود.