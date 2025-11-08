پخش زنده
مأموران انتظامی شهرستان مهاباد مقداری شکلات خارجی بدون مجوز زا در محور مهاباد به ارومیه کشف و ضبط کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد گفت: مأموران ایستگاه بازرسی دارلک انتظامی شهرستان مهاباد حین کنترل خودروهای عبوری در محور مهاباد - ارومیه، به یک دستگاه خودرو به ظن حمل کالای قاچاق مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
سرهنگ امیررضا رسولیان افزود: در بازرسی از خودرو توقیقی تعداد ۱۴ هزار و ۶۹۰ قلم انواع شکلات خارجی بدون مجوز کشف و ضبط شد.
سرهنگ رسولیان، با بیان اینکه ارزش تقریبی محموله کشف شده چهار میلیارد ریال برآورد شده است، اظهار کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد، در ادامه از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق کالا را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.