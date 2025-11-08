وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال دوم برنامه هفتم سعی می‌کنیم آن چیز‌هایی که تصویب شده را عملیاتی کنیم و عمدتا هم بر محور بحث‌های تامین مالی است و برای انجام این موضوع از ابزار‌های مختلف مثل بازار سرمایه و بازار‌های مالی بهره‌مند خواهیم شد تا اینکه بتوانیم منابع را برای تولید و سرمایه گذاری تجهیز و تامین کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی در گفت و گویی به سوالاتی در رابطه با لایحه اصلاح مناطق آزاد، تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی، وضعیت بازار بورس و امثالهم پاسخ داد که مشروح این مصاحبه را در ذیل می‌خوانید:

آقای مدنی زاده برنامه و راهکار وزارت اقتصاد برای احیاء مناطق آزاد چیست؟

مدنی زاده: لایحه‌ای را برای احیای مناطق آزاد تنظیم کردیم تا بتواند مناطق آزاد را به حالت طبیعی و اولیه بازگرداند، زیرا بر اثر زمان و تغییرات مستمر قانونی که اتفاق افتاده مناطق آزاد از کارکرد اصلی خود دور شده‌اند، در حال حاضر لایحه تدوین شده و فرایند‌های رسیدگی را دارد در دولت طی می‌کند و در نهایت پس از جمع بندی‌های مکفی به مجلس ارسال خواهد شد.

این لایحه چه زمانی به مجلس ارسال می‌شود؟

مدنی زاده: این لایحه‌ای که اکنون در حال تدوین بوده و البته لایحه‌ای جدید هم است و بنده موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنم و حالا امیدوارم بین دو الی سه ماه نهایتاً از دولت بیرون بیاید و برای مجلس ارسال شود؛ البته علاوه بر تدوین لایحه، طرح توسعه مناطق آزاد و طرح توسعه اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد هم مهیا شده که این طرح جنبه اجرایی دارد و در حقیقت طرح عملیاتی بوده تا ما توانسته باشیم چگونه مناطق آزاد را در عمل احیا کنیم و به جایگاه واقعی اش برسانیم.

در یکسالی که از تصویب قانون برنامه هفتم توسعه می‌گذرد، وزارت اقتصاد چند درصد از آئین نامه‌های اجرایی قانون مذکور را تدوین کرده و چه برنامه‌ای برای محقق شدن رشد ۸ درصدی اقتصادی دارید؟

مدنی زاده: در قانون برنامه هفتم موضوع رشد ۸ درصدی اقتصادی مطرح شده و یکسری ریل گذاری‌هایی در این خصوص انجام شده است که عمدتاً سال اول برنامه به تدوین آیین نامه‌های مرتبط با قانون برنامه هفتم معطوف شد و فرایند زمانبری هم بوده است، ولی به طور موازی همکاران من قبل از اینکه بنده مسئولیت قبول کنم در سازمان‌های زیر مجموعه و در معاونت‌های مختلف کار عملیاتی را شروع کرده بودند به خصوص در حوزه تامین مالی و زیرساخت‌هایی که قانون برنامه مکلف کرده تا این اتفاق بیفتد.

در سال دوم برنامه هم که الان وارد آن شده‌ایم، سعی می‌کنیم آن چیز‌هایی که تصویب شده را عملیاتی کنیم و عمدتا هم بر محور بحث‌های تامین مالی است و برای انجام این موضوع از ابزار‌های مختلف مثل بازار سرمایه و بازار‌های مالی بهره‌مند خواهیم شد تا اینکه بتوانیم منابع را برای تولید و سرمایه گذاری تجهیز و تامین کرد و همینطور منابع خرد مردم را جمع کنیم و ظرفیت‌های وام دهی بانک‌ها را افزایش دهیم تا بتوانند مسئله سرمایه گذاری و تولید را تامین مالی کنند.

ارزیابی تان از وضع بازار بورس چیست و چه آینده‌ای را برای بورس متصور می‌شوید؟

مدنی زاده: در حالت کلی بورس آینه تمام نمای فعالیت‌های اقتصادی بوده و قرار بر این است که وضعیت اقتصادی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی کشور که در بورس هستند را نشان بدهد، ما بعد از جنگ دو شوک داشتیم، یکی مربوط به فضای نا اطمینانی و به نوعی سایه جنگ که تا چند هفته‌ای برقرار بود و همین موضوع باعث خروج سرمایه از بازار سرمایه و سهام می‌شد، مضافا بر آن در ایام تابستان بودیم که ناترازی‌های انرژی را داشتیم و مسئله قطعی برق که بسیاری از واحد‌های تولیدی ما درگیر آن بودند. بنابراین؛ این‌ها سهم بزرگی در بازار سهام داشتند و قطعا کاهش تولید شان باعث کاهش در سودآوری شان شده بود و در نتیجه افق را برای بازار سرمایه منفی کرده بودند؛ لذا به تبع آن قیمت در بازار سهام کاهش پیدا می‌کرد و بازار مناسبی نبود.

تزریق منابع مالی به بازار بورس پس از جنگ ۱۲ روزه تصمیم چه نهادی بود و این موضوع با اصول علم اقتصاد منافاتی نداشت؟

مدنی زاده: تصمیمی در وزارت امور اقتصاد و دارایی اتخاذ شد که در وهله اول در شرایط عادی نباید در بازار دخالت کرد، لذا ما سعی کردیم که تدبیر کنیم تا وقتی که شرایط الزام به ورود حاکمیت را ندارد اجازه بدهیم که مکانیزم‌های بازار کار کند، ولی بعد از جنگ آماده بودیم و به محض اینکه نیاز بود تا مداخلات مالی انجام شود، این مداخلات شروع شد، اما قبل از آن مداخلات غیرمالی را سازمان بورس انجام می‌دادند و با کنترل کردن مقدار میزان فروش شرکت‌های بزرگ جلوی ریزش را می‌گرفتند ولی از یک جایی به بعد ورود کردیم و با منابعی که بانک‌ها و بعد هم بانک مرکزی تامین کردند جلوی آن ترس فراگیری که بعضا اتفاق افتاده بود را گرفتیم.

این موضوع هم پدیده‌ای نیست که تعارضی با اصول اقتصادی یا حتی تعارض با اصول اقتصاد آزاد داشته باشد و مشابه اتفاقاتی که بعضا در بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ در دنیا اتفاق افتاده بود انجام دادیم و همینطور چندین مرتبه دیگر هم در نقاط مختلف جهان اتفاق افتاد و دولت‌ها ورود کردند و ما هم براساس ضرورت این روش را در پیش گرفتیم و ورود کردیم، باید بیان شود که ما صبر کردیم تا در موقع لازم ورود کنیم و این ورود نیز با کمک بانک مرکزی که منابع آن هم به میزان تقریبی ۴۳ هزار میلیارد تومان بود انجام شده است؛ البته اغلب این منابع هم از طریق بانک‌ها، صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار تامین و در قالب سهام خریداری کردیم و در سبد صندوق توسعه و صندوق تثبیت قرار گرفت و کمک کرد تا بازار از واهمه خارج شود و در حال حاضر که با هم صحبت می‌کنیم شاخص بازار نسبت به قبل از جنگ بالاتر رفته است و در کمترین مقدار تقریبا ۲۰ درصد افت را داشتیم و شاخص بورس شاید نزدیک به ۵ درصد حتی بالاتر از زمان قبل از جنگ است و روند طبیعی خود را طی می‌کند و به تعادل رسیده است.

تزریق منابع مالی چه تاثیری بر بازار بورس داشت؟

مدنی زاده: اتفاق مهم این است منابعی که برای حمایت از بورس اختصاص یافته بود نه تنها یک بخشی از آن به صورت نقد برگشت خورده است و آنهایی هم که در قالب سهام هست، الان ارزش بالاتر از روز خرید خود را پیدا کرده و حتی ارزش آن ۱۰ درصد هم بالاتر است؛ لذا با این سیاست و تدبیری که دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اتخاذ کردند کمک شد تا آن ترس فراگیر از بازار خارج شود و بازار را نجات دادند، در حقیقت به موقع ورود کردند و به موقع هم خارج شدند و بدون آنکه یک ریال از بیت المال هزینه کنیم توانستیم بازار بورس را مدیریت کنیم.

در حال حاضر بازار در یک وضعیت تعادل به سر می‌برد که به هیچ عنوان با ویژگی‌ها و سیاست‌هایی که حتی در گذشته بیان می‌کردم و سیاست‌هایی که در علم اقتصاد تجویز شده تعارضی ندارد، چون ما معتقد به رها کردن اقتصاد کلان نیستیم و هیچ جای علم اقتصاد این موضوع تجویز و توصیه نمی‌شود و البته بنده هم معتقد به رها کردن اقتصاد کلان نبوده‌ام، نیستم و نخواهم بود.