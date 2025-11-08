پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، حتی یک میلیمتر بارش در همدان ثبت نشده و پیشبینی میشود این وضعیت تا پایان پاییز نیز ادامه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاریفر با اشاره به تداوم خشکسالی و کمبارشی در استان گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، حتی یک میلیمتر بارش در همدان ثبت نشده و پیشبینی میشود این وضعیت تا پایان پاییز نیز ادامه داشته باشد.
وی افزود: نبود بارندگی موجب شده ورودی سدهای استان به حداقل برسد؛ بهگونهای که در حال حاضر سد تالوار تقریباً ورودی قابلتوجهی ندارد و آنچه مصرف میشود از محل ذخایر موجود است.
بختیاری با تأکید بر اینکه در صورت تداوم این شرایط و نبود بارش مؤثر، استان با بحران جدید آب روبهرو میشود، تصریح کرد: حتی اگر زمستان بارشهای نرمالی داشته باشیم، این میزان نمیتواند کمبود فعلی را جبران کند و وضعیت ذخایر سدهای اکباتان و تالوار چندان امیدوارکننده نیست.
مدیرعامل آبفای استان با اشاره به لزوم مدیریت جدی مصرف گفت: موضوع صرفهجویی دیگر توصیه نیست، بلکه یک ضرورت و اجبار است. آب قابل تولید نیست و تنها منبع ما بارشها و ذخایر طبیعی است.
بختیاریفر بیان کرد: برخی شهروندان تصور میکنند با اجرای طرح انتقال آب از تالوار، دیگر مشکلی وجود ندارد، در حالی که اکنون وضعیت تالوار نیز مشابه اکباتان است و اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، در ماههای آینده با کمبود جدی روبهرو خواهیم شد.