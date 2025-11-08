به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، برای نخستین بار در تاریخ ورزش استان، هفت نماینده از قم شامل شش ورزشکار و یک مربی در رشته‌های مختلف ورزشی، در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به میدان می‌روند.

در رشته شنا، آراد مهدی‌زاده به‌عنوان نماینده قم شرکت خواهد کرد.

در رشته ترای‌اتلون( ورزش سه گانه شنا، دوچرخه سواری، دو ومیدانی)، فائزه عابدینی‌نژاد نماینده این استان است.

در رشته کشتی فرنگی، امیر عبدی روی تشک می‌رود.

در رشته کاراته، مرتضی نعمتی به مصاف حریفان بین‌المللی خود می‌رود.

در رشته هندبال نیز فاطمه خلیلی و نسترن فراهانی ترکیب تیم ملی را همراهی می‌کنند.

همچنین در رشته والیبال، مهسا آراسته از قم به‌عنوان مربی تیم ملی حضور دارد.

بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از دیروز به میزبانی ریاض عربستان آغاز شده و تا ۳۰ آبان ادامه دارد و در آن بیش از ۳۵۰۰ ورزشکار از ۵۷ کشور در ۲۵ رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت.