بیش از ۶ هزار میلیارد تومان سود در هفته دوم آبان ماه سال جاری از سوی ۴۸ ناشر به حساب ۲ میلیون و ۱۴۴ هزار سهامدار از طریق اطلاعات سامانه سجام واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپردهگذاری مرکزی اعلام کرد: طی هفته دوم آبان ماه سال جاری، مبلغی بالغ بر ۶ هزار و ۱۳ میلیارد تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم به حساب ۲ میلیون و ۱۴۴ هزار و ۲۸۴ سهامدار واریز شده است.
این عملیات با همکاری ۴۸ ناشر بورسی و فرابورسی و از طریق اطلاعات سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» صورت گرفته است
در هفته دوم آبان ماه سال جاری امسال، ۴۳ شرکت سود جاری ۲ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۶۰۱ سهامدار را که شامل ۵ هزار و ۹۷۲ میلیارد و ۸۵۸ میلیون تومان میشود به حساب بانکی آنها واریز کردند.
در این بازه زمانی، ۵ ناشر «کشت وصنعت آبشیرین، سرمایه گذاری ارزش آفرینان، گره صنعتی پاکشو، توسعه سرمایهگذاری کشاورزی آرین توسکاو سبحان دارو» سود سنواتی ۳۲ هزار و ۶۸۳ سهامدار که شامل ۲۸ میلیارد و ۵۲۳ میلیون تومان میشود را توسط سپردهگذاری مرکزی پرداخت کردند.