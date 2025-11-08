مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی در قم گفت: ویژه‌ برنامه‌های بزرگداشت علامه طباطبایی در ایران و کشور‌های اسلامی با هدف تبیین جایگاه علمی و فکری این اندیشمند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد باقر خراسانی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: به مناسبت سالروز رحلت علامه سید محمدحسین طباطبایی (ره)، از ۱۷ تا ۳۰ آبان‌ماه، ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت این مفسر بزرگ قرآن کریم در شهر قم و سایر استان‌های کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: بر اساس اعلام دبیرخانه ستاد بزرگداشت علامه طباطبایی، امسال در مجموع ۱۲۱ برنامه فرهنگی، قرآنی و علمی با محوریت معرفی و تبیین اندیشه‌های علامه طباطبایی طراحی و اجرا خواهد شد.

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی افزود: این برنامه‌ها با رویکرد قرآن‌پژوهی و هویت‌سازی فرهنگی برگزار می‌شوند و هدف آنها تبیین جایگاه علمی و فکری این اندیشمند برجسته در میان نسل جدید است.

خراسانی گفت: برنامه‌های امسال تنها به داخل کشور محدود نیست و برای نخستین‌بار، در کشور‌های ترکیه، اندونزی و پاکستان نیز نشست‌ها و محافل علمی و فرهنگی با محوریت اندیشه‌های علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در تبریز، زادگاه علامه طباطبایی، شب شعر و محفل ادبی با حضور شاعران و ادیبان کشور برگزار خواهد شد؛ در گرگان، علمای اهل‌سنت در قالب محفل قرآنی به بررسی آثار تفسیری وی می‌پردازند و در خراسان رضوی هم محفل قرآنی و نشست علمی با حضور پژوهشگران و استادان حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.