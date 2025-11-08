تیم جودو آبادان عنوان نائب قهرمانی رقابت‌های قهرمانی استان و انتخابی مسابقات کشوری را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تیم جودو آبادان در رقابت‌های قهرمانی استان و انتخابی مسابقات کشوری با دو مدال طلا و دو مدال برنز موفق به کسب عنوان نائب‌قهرمانی استان خوزستان شد.

در این رقابت‌ها که با حضور برترین‌های جودو استان برگزار شد صادق صالحی در وزن ۶۰- کیلوگرم، محمد بحرانی در وزن ۶۶- کیلوگرم، علیرضا فیاضی در وزن ۷۳- کیلوگرم و صادق دریس در وزن ۱۰۰- کیلوگرم به سرمربیگری محمدعلی شنانی حضور داشتند.