به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ وحیدی با اشاره به آغاز فصل کوچ عشایر گفت: این قشر تولیدکننده در حالی به سمت شرق استان گلستان دارند کوچ می‌کنند که خشکسالی در محل کوچ هم وجود دارد بنابراین ما شبکه‌های تعاونی را ماموریت دادیم تا برای تهیه علوفه دستی آنان اقدامات لازم را انجام دهند.

وحیدی افزود: چیزی در حدود ۸۰۰ تن ذخیره مناسب داریم و در این دو سه روزی هم که سامانه بازارگاه باز شده هزار و ۶۰۰ تن علوفه به صورت کنسانتره و چیزی در حدود هزار تن هم جو شبکه تعاونی از بازارگاه خریداری شد و در حال ارسال به انبار‌های استان است.