واکسن آنفلوآنزا به والدین شهدا، جانبازان شیمیایی شدید، متوسط و ۷۰ درصد و همسران شهید و جانبازان دارای بیماری های خاص در تایباد تزریق می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران تایباد گفت: ۸۴ دوز واکسن آنفلوآنزا به صورت رایگان برای سلامت جسمانی پدران، مادران و همسران شهدا و جانبازان نخاعی و دارای شراط خاص این منطقه تامین شده است که نسبت به پارسال افزایش قابل توجهی دارد.

فاطمه رضایی افزود: این تعداد واکسن در ۲ مرحله همزمان با آغاز فصل سرما برای ایمن سازی جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران تامین شده است.

وی ادامه داد: ۶۰ دوز واکسن از ابتدای شروع طرح در تایباد به افراد واجد شرایط تزریق شده و ۶۰ پرونده در این بخش به ثبت رسیده است.

رضایی گفت: تزریق واکس آنفلوآنزای والدین و همسران شهدا و جانبازان نخاعی و دارای شرایط خاص از سوی پزشک و کادر درمان پایش سلامت شهرستان انجام می شود.

وی بیان کرد: تزریق این واکسن درصورت تمایل خانواده ها و داشتن شرایط خاص انجام می شود.

شهرستان تایباد ۱۲۵ شهید، ۳۵۰ جانباز و ۳۰ آزاده دوران دفاع مقدس دارد.