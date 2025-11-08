در دیداری صمیمی، جمعی از دانش‌آموزان و هنرجویان اردبیل با آیت‌الله عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل به گفت‌وگو نشستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با تعدادی از دانش آموزان دیدار کرد.

آیت الله عاملی در این دیدار گفت: مدارس فقط محل تحصیل دانش آموزان نیست بلکه سنگر عزت و شرف ماست و لازم است آموزش و پرورش برای دستیابی به مدرسه آرمانی با جدیت تلاش کند.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: تبدیل علم به ثروت نیاز اصلی کشور ماست و لازم است دانش آموزان ما در کنار بصیرت و آگاهی سیاسی، با تحولات علمی جهان حرکت کنند.

در پایان از دانش آموزان ممتاز هم تجلیل شد.

به همین مناسبت همچنین جمعی از دانش آموزان هنرستان نمونه دولتی رازی و شهید چمران با امام جمعه اردبیل دیدار کردند.