سامیار عبدلی و سینا غلامپور دو شناگر ملی‌پوش ایران در ماده ۵۰ متر آزاد در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی مرحله مقدماتی را سپری کردند که عبدلی به عنوان نفر نخست به نیمه‌نهایی رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر آزاد در دسته ۶ خط ۵ با زمان ۲۲ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه، شنا کرد.

سینا غلامپور در دسته ۳ خط ۶، زمان ۲۴ ثانیه و ۶ صدم ثانیه را ثبت کرد.

بدین ترتیب سامیار عبدلی به عنوان نفر نخست این ماده به مرحله نیمه نهایی رسید.

۴۶ شناگر در این ماده رقابت کردند.