تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در رقابتهای لیگ دسته یک به مصاف پارس جنوبی جم میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته یک باشگاههای کشور جام آزادگان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در بوشهر مقابل تیم پارس جنوبی جم صف آرایی میکند.
این دیدار از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز میشود و به صورت زنده از شبکه آبادان به روی آنتن میرود
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از ۱۰ دیدار قبلی خود توانسته ۱۲ امتیاز را کسب کند و در رده نهم جدول قرار گرفته است.
پارس جنوبی جم نیز با ۱۵ امتیاز رده چهارم جدول را به خود اختصاص داده است.