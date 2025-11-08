معاون اول رئیس‌جمهور با توصیه به کمیسیون‌های دولت برای ارتباط بیشتر با نخبگان، کارشناسان و تشکل‌های مردمی گفت: دولت حق ندارد خلاف منویات مردم کاری کند، باید با ساز و کار مشخصی هم اقتدار دولت حفظ شود و هم مطالبات مردم به درستی تشخیص داده و دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف در جلسه با دبیران کمیسیون‌های دولت با اشاره به اهمیت و نقش برجسته این کمیسیون‌ها در تهیه لوایح و آیین‌نامه‌های اجرایی دولت، بیان کرد: ممکن است برخی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی برای لوایح، دقیق، منظم و در چارچوب ضوابط و مقررات نباشد بنابراین کمیسیون‌های دولت نقش مهمی برای اصلاح این پیشنهادها دارند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: گاهی هم دستگاه‌ها فقط نگاه تک بعدی دارند در حالی که دولت نمی‌تواند چنین نگاهی داشته باشد بلکه باید در تصمیماتش با جامعیت همراه باشد. بخشی‌نگری یکی از مسائل آزار دهنده اجرایی است که در کمیسیون‌های دولت باید این آسیب رفع شود و به همین دلیل کمیسیون‌های دولت اهمیت زیادی دارند. در این دوره شکایتی از سوی وزرا نسبت به کمیسیون‌ها وجود نداشته است و این نشان دهنده این است که دبیران کمیسیون‌ها با ایجاد وفاق، اجماع و پختگی، مسیر تهیه آیین نامه‌ها و لوایح را پیش می‌برند.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت سنگین کار کارشناسی بررسی لوایح و آیین‌نامه‌ها در کمیسیون‌های دولت، خاطرنشان کرد: جلسه هیئت دولت محل بررسی کارشناسی نیست بلکه در حد ایده‌پردازی کلان است و باید کار کارشناسی در کمیسیون‌های دولت انجام شود.

عارف در ادامه با تاکید بر اینکه دولت نماینده اقتدار ملی است، افزود: اگر این اقتدار از دولت گرفته شود، هرج و مرج به وجود می‌آید بنابراین این اقتدار باید در تمام تصمیم‌سازی‌ها دیده شود. از سویی دولت نمایندگی همه مردم را هم بر عهده دارد. رئیس‌جمهور مستقیم از سوی مردم انتخاب شده و وزرا هم توسط نمایندگان مردم رأی اعتماد می‌گیرند بنابراین وظیفه سنگینی است که دولت اقتدار خود را حفظ کرده و هم مطالبات مردم را دنبال کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه کمیسیون‌های دولت در پیگیری مطالبات مردم عملکرد خوبی داشته‌اند، گفت: دولت حق ندارد خلاف منویات مردم کاری کند. باید با ساز وکار مشخصی هم اقتدار دولت حفظ شود و هم مطالبات مردم به درستی تشخیص داده و دنبال شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: کمیسیون‌های دولت باید ارتباط خود را با دستگاه‌های اجرایی افزایش دهند و اگر اختلاف نظری وجود دارد با کار کارشناسی و تعامل این مشکلات حل شود نه اینکه از سوی دستگاه‌ها تلقی مچ‌گیری به وجود آید. از سویی این کمیسیون‌ها ارتباط خود را با معاونان وزرا و افراد متخصص دستگاه‌ها افزایش دهند تا خللی در مسیر تصویب لوایح یا آیین نامه‌ها ایجاد نشود.

وی ادامه داد: در مسیر تهیه آیین‌نامه‌ها یا لوایح، دیدگاه‌های رئیس‌جمهور یا معاون اول نباید دیدگاه شخصی تلقی شود بنابراین کمیسیون‌ها ضمن توجه به دیدگاه رئیس‌جمهور و معاون اول، باید در جریان نظرات معاونان معاون اول نیز باشند تا دیدگاه‌های آنها به یکدیگر نزدیک شود. باید یک احساس مسئولیت مشترک در کمیسیون‌های دولت، وزارتخانه‌ها و معاونان معاون اول و معاونان رئیس‌جمهور وجود داشته باشد و کل دولت یکپارچه دیده شود، زیرا همه یک هدف و مسئولیت مشترک یعنی خدمت به مردم داشته و باید قدر این فرصت را بدانیم.

عارف در ادامه تاکید کرد: کمیسیون‌های دولت باید با نخبگان، کارشناسان و تشکل‌های مردمی ارتباطات بیشتری داشته باشند البته باید ساز و کار مشخصی برای انتخاب نخبگان وجود داشته باشد به طور مثال این نخبگان می‌توانند از طریق تشکل‌های علمی و تخصصی معرفی شوند البته که همه نخبگان هم در این تشکل‌های تخصصی و صنفی وجود ندارند همچنین باید به مراکز پژوهشی موفق دانشگاه‌ها هم ارتباط برقرار شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه نباید ارتباط کمیسیون‌های دولت با دولت‌های قبلی قطع شود، خاطر نشان کرد: تجارب دولت‌های گذشته یک سرمایه محسوب می‌شود و این خلاف اخلاق یا وظیفه است که چشم بسته تجارب آن دولت‌ها را بپذیریم یا رد کنیم.

وی گفت: کمیسیون‌های دولت می‌تواند درباره چالش‌های کشور بحث و بررسی داشته باشند و البته باید حقوق دستگاه‌ها نیز در این زمینه رعایت شود.

در این جلسه سید کامل تقوی‌نژاد دبیر هیئت دولت نیز با بیان اینکه کمیسیون‌های دولت از دیدگاه‌های جامعه دانشگاهی، بخش خصوصی، وزرا و استانداران ادوار و افراد با تجربه و متخصص استفاده می‌کنند، گفت: کمیسیون‌های دولت خود را صرفاً محدود به تهیه آیین نامه‌ها نکرده و تاکنون حدود ۴۰ نظام مسائل کشور را شناسایی و برای هر کدام از این مسائل، چندین راهکار معرفی کرده‌اند.

وی افزود: برای تهیه آیین نامه‌ها، روز‌ها و ماه‌ها کار کارشناسی دقیقی انجام می‌شود و تا به نتیجه نرسیم که کار تهیه آیین‌نامه‌ها به پختگی کامل نرسیده باشد، آنها به هیات دولت تقدیم نخواهیم کرد. برخی اختلاف نظر‌ها با دستگاه‌های اجرایی نیز با برگزاری جلسات مشترک و اقناع‌سازی حل می‌شود و بعد از ابلاغ آیین نامه‌ها، نهایت تلاش برای پیگیری چگونگی اجرایی آنها از سوی کمیسیون‌ها انجام می‌شود.

در این جلسه همچنین گزارشی از عملکرد کمیسیون‌های دولت در ۱۴ ماه گذشته به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد.