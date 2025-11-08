پخش زنده
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز از انتشار فراخوان شناسایی و جذب سرمایهگذاران برای توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلامت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید مصفا افزود: هدف ما از این فراخوان، جذب شارکتکنندگان در بخشهای مختلف شامل بیمارستانها، مراکز درمانی تخصصی، کلینیکها، مراکز توانبخشی، هتلهای اقامتی سلامت و مراکز مراقبتی است.
مصفا گفت: سرمایهگذاران علاقهمند میتوانند برای دریافت اطلاعات فنی و شرایط دقیق مشارکت، به پایگاه اطلاعرسانی رسمی منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز به آدرس shsez.ir مراجعه کنند. این سایت تمامی شرایط لازم برای ثبتنام و شرکت در فراخوان را شرح داده است.
وی با اشاره به مزایای ویژهای که برای سرمایهگذاران در نظر گرفته شده، تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز شرایط بسیار مناسبی برای سرمایهگذاران فراهم کرده است.
این منطقه از معافیتهای گمرکی و مالیاتی برای واردات تجهیزات پزشکی، تسهیل در صدور مجوزهای درمانی و اقامتی، و دسترسی به زیرساختهای مناسب برخوردار است و به همین دلیل این منطقه به یکی از بهترین مقاصد برای سرمایهگذاری در حوزه سلامت و فناوری در غرب آسیا تبدیل شده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلامت شیراز در ادامه گفت: فراخوان جذب سرمایهگذار بهویژه در بخشهای مختلفی، چون بیمارستانهای تخصصی در حوزههای قلب، مغز و اعصاب، پوست و زیبایی، و مراکز توانبخشی سالمندان و بازتوانی پزشکی طراحی شده است. علاوه بر این، ما به دنبال جذب سرمایهگذاران برای مراکز اقامتی ویژه سلامت، هتلهای سلامت و دهکدههای سالمندان هستیم.
وی اضافه کرد: علاوه بر بخشهای درمانی و رفاهی، این پروژه به دنبال جذب شرکتهای دانشبنیان در حوزههای فناوریهای نوین پزشکی از جمله ژندرمانی، پزشکی بازساختی و هوش مصنوعی است.
منطقه ویژه اقتصادی سلامت (شهر بینالمللی سلامت) شیراز، نخستین و تنها منطقه تخصصی کشور در حوزه سلامت، تندرستی، درمان و گردشگری است که در فضایی به وسعت هزارهکتار و در هشت کیلومتری شهر شیراز واقع شده است.
موقعیت راهبردی آن با دسترسی به آزادراهها و راهآهن، این منطقه را به پلی ارتباطی با کشورهای حوزه خلیج فارس و بزرگترین مرکز گردشگری سلامت غرب آسیا تبدیل کرده است