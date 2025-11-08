پخش زنده
امروز: -
همزمان با دهه یادواره شهدای دانش آموز برخوار و دهه حماسه و ایثار شهرستان برخوار، اجرای طرح ملی لالههای روشن در استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: این طرح در همه مدارس استان اصفهان از هفته بسیج دانش آموزی آغاز شد و تا پایان سال ادامه دارد.
محمدرضا نظریان افزود: این طرح پیوندی بین نسلها و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به صورت متمرکز در شهرستانها و همزمان در مدارس اجرا میشود.
آیین افتتاح طرح ملی لالههای روشن و یادواره شهدای دانش آموزی برخوار همراه با روایتگری خاطرات شهدا، تجلیل از دانش آموزان شهدای امنیت و دفاع مقدس، نمایشگاه آثار هنری و گرافیکی هنرجویان برخوار، تئاتر و اجرای سرود برگزار شد.