پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان گفت: گسترش مبادلات تجاری، سیاسی و گردشگری از مهمترین اهداف اجلاس استانداران حاشیه دریای کاسپین در گیلان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان در آیین رونمایی از پوستر نخستین اجلاس استانداران حاشیه دریای کاسپین، گفت: این اجلاس با هدف گسترش تبادلات و مناسبات تجاری، فرهنگی، سیاسی و گردشکری در بین کشورهای منطقه برای نخستین بار در گیلان برگزار میشود.
هادی حق شناس با اشاره به حضور سفیران کشورهای مختلف و ۱۰۰ مهمان خارجی در این اجلاس، افزود: وزیران، مدیران و مسئولان کشورهای منطقه برای نخستین بار در گیلان دور هم جمع میشوند که میتواند دستاوردهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بین این کشورها را در منطقه فراهم کند.
وی با تاکید بر اینکه برگزاری این اجلاس مهم موجب گسترش روابط ایران و کشورهای همسایه دریای کاسپین شود، گفت: برای برگزاری هرچه بهتر این اجلاس که با حضور سفیران دیگر کشورها و مسئولان داخلی و خارجی برگزار میشود با تمام توان تلاش خواهیم کرد.
اجلاس استانداران حاشیه دریای کاسپین ۲۷ آبان ۱۴۰۴ در رشت برگزار میشود.