لزوم تشکیل شورای راهبری برای ارتقای برنامه‌های اعتکاف

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: اگر می‌خواهیم آثار معرفتی و تربیتی اعتکاف در جامعه نهادینه شود، باید با تشکیل شورای راهبری، برنامه ریزی مستمر و هدفمند در طول سال داشته باشیم.