لزوم تشکیل شورای راهبری برای ارتقای برنامههای اعتکاف
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: اگر میخواهیم آثار معرفتی و تربیتی اعتکاف در جامعه نهادینه شود، باید با تشکیل شورای راهبری، برنامه ریزی مستمر و هدفمند در طول سال داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، نماینده ولی فقیه در استان در جلسه ستاد اعتکاف گفت: اعتکاف یک عبادت راهبردی است که نباید محدود به ایام خاصی باشد و اگر میخواهیم آثار معرفتی و تربیتی آن در جامعه نهادینه شود، باید با تشکیل شورای راهبری، برنامه ریزی مستمر و هدفمند در طول سال داشته باشیم.
آیت الله عبادی با تأکید بر اهمیت بررسی برنامههای سال گذشته اعتکاف گفت: باید نقاط قوت را شناسایی و تثبیت کنیم و نقاط ضعف را نیز برطرف سازیم.
مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور نیز با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تأمین زیرساختهای لازم برای برگزاری اعتکاف در برخی استانها، گفت: امسال بیش از ۱۰ هزار مسجد برای برگزاری این مراسم در سراسر کشور پشتیبانی خواهند شد.
همچنین حجت الاسلام تکیهای در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان نیز از برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری، مذهبی اعتکاف خبر داد و گفت: علاقه مندان میتوانند تا ۲۹ اسفند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
وی همچنین از صدا و سیمای استان در خصوص پوشش رسانهای برنامههای اعتکاف و همکاری با این ستاد قدردانی کرد.