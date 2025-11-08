به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در آغاز هفته‌ی کتاب پوستر این هفته به همت آموزش و پرروش، فرهنگ و ارشاد، اداره کل کتابخانه‌های عمومی، سازمان اسناد کتابخانه ملی غرب کشور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، رونمایی و زنگ کتاب در مدرسه‌ی پویندگان دانش با حضورمسئولان استانی مرتبط با حوزه‌ی کتاب نواخته شد.

سید محمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مهمترین برنامه‌های این هفته را برگزاری پویش‌ها و مسابقات کتابخوانی، آیین‌های رونمایی کتاب، تجلیل از نویسندگان در حوزه‌های مختلف و اهدائ کتاب عنوان کرد.

معصومه خدابنده لو معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش هم خبر از پویش هر دانش آموز اهداء یک کتاب داد و گفت: در این پویش دانش آموزان یک کتاب به کتابخانه‌ی مدرس هدیه می‌کنند، همچنین در ایجاد کتابخانه‌ی کلاسی مشارکت کرده به این ترتیب احساس مسئولیت نسبت به حفظ کتاب و به اشتراک گذاشتن کتاب در آنها بالا می‌رود.