به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد در جلسه انجمن کتابخانه‌ های این شهرستان گفت: شهرداری‌ های تایباد ۶ میلیارد ریال، مشهدریزه ۳۰۰ میلیون ریال و شهر کاریز ۲۰۰ میلیون ریال را در قالب سهم نیم درصد خود در نیمه نخست امسال به کتابخانه‌ های عمومی شهرستان پرداخت کرده‌ اند.

حسین جمشیدی افزود: تنها محل درآمد کتابخانه‌ های عمومی از محل سهم نیم درصدی است که از درآمد شهرداری‌ ها باید پرداخت شود به همین دلیل شهرداران باید در پرداخت این رقم اهتمام ویژه‌ ای داشته باشند.

وی با اشاره به این که ۲ کتابخانه سیار تایباد افزون بر پنج هزار و ۸۲۰ عضو فعال دارد، ادامه داد: کتابخانه سیار پیک دانایی یک (نور رحمت) و پیک دانایی ۱۳ (هدهد سفید) این شهرستان با داشتن ۱۴ هزار جلد کتاب و اعضای فعال، رتبه نخست کتابخانه‌ های سیار خراسان رضوی را دارد.

فرماندار تایباد گفت: کتابخانه‌ های سیار این شهرستان به ۱۶ روستای بخش مرکزی و میان ولایت بر اساس برنامه زمان بندی شده تردد می کنند.

جمشیدی به پایان مراحل ساخت کتابخانه روستای جوزقان از توابع بخش میان ولایت اشاره کرد و افزود: این طرح عمرانی هم اکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، انشعاب برق، گاز و آب آن در مراحل نصب قرار دارد و در دهه فجر امسال بهره برداری می‌ شود.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی تایباد هم گفت: تعداد اعضای فعال کتابخانه‌ های این شهرستان در نیمه نخست امسال در مقایسه با پارسال بیش از ۱۳ درصد افزایش داشته است.

حسن سالاری افزود: هزار و ۴۰۰ جلد کتاب از ابتدای امسال تا کنون از سوی فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی این منطقه به کتابخانه‌ ها اهدا شده است که نسبت به پارسال ۱۵ درصد افزایش دارد.

وی ادامه داد: خودروی راه اندازی سومین کتابخانه سیار تایباد با اعتباری افزون بر ۹ میلیارد ریال از محل اعتبارت سهم نیم درصدی از درآمد شهرداری‌ های شهرستان خریداری شده که در آینده‌ ای نزدیک در این منطقه فعالیت خود را آغاز می‌ کند.

هشت کتابخانه عمومی شهرستان تایباد ۱۱۰ هزار جلد کتاب دارد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد و دارای هفت کتابخانه نهادی و مشارکتی است.