به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تیم‌های فولاد و پیکان جمعه شب در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر فولاد به پایان رسید.

در این دیدار احمد گوهری، میلاد باقری، بهزاد سلامی، میثم تیموری (۷۳- علیرضا خدادادی)، نیما انتظاری (۷۳- مهدی نجفی)، فرید امیری (۸۷- امیرعلی مددی زاده)، افشین صادقی، سجاد جعفری، محمدعلی فرامرزی، محسن آذرباد (۸۰- مرتضی تبریزی) و فراز امامعلی (۸۷- امید فهمی) برای پیکان به میدان رفتند.

همچنین ابوالفضل رزاق پور، ساسان انصاری (۸۸- یوسف مزرعه)، سینا اسدبیگی، احسان محروقی (۸۸- علیرضا امیرخانی)، سینا مریدی، امیرمسعود سرآبادانی (محمد عباسی-۵+۹۰)، گوستاوو بلانکو (۷۹- ابوالفضل زاده عطار)، محمد قریشی، محمد علی کاظمی اهری، محمدرضا کشاورزی (۷۹- امیر معاوی) و حامد لک ترکیب فولاد را تشکیل دادند.

امیر عرب‌براقی به همراه میلاد قاسمی و کورش صارمی قضاوت بازی را به عهده داشت همچنین

ایمان کهیش و علی سام داور و کمک داور VAR این مسابقه بودند.

در دقیقه ۶۴ بازی احسان محروقی تک‌گل بازی را به سود فولاد به ثمر رساند.

بیش از پنج هزار هوادار خوزستانی از این بازی دیدن کردند همچنین بانوان هوادار پس از مدت‌ها جواز حضور در ورزشگاه را دریافت کرده و تیم فولاد را تشویق کردند.

در این بازی محسن آذرباد از پیکان و ابوالفضل زاده عطار از فولاد کارت زرد دریافت کردند.

تیم فولاد با احتساب این بازی ۱۱ امتیازی شد و در مکان یازدهم رده بندی قرار گرفت.