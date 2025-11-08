۴۰ محصول فناورانه و دانش‌بنیان که با حمایت اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان توسعه یافته‌اند، در نمایشگاه فرّ ایران رونمایی شدند و با معرفی این محصولات از ۷۵۸ میلیون دلار ارزبری در کشور جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این محصولات توسط ۳۲ شرکت توانمند داخلی تولید شده‌اند و در مجموع نزدیک به نیم همت اعتبار مالیاتی برای توسعه و تجاری‌سازی آنها تخصیص یافته است.

تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه اجرای این سیاست حمایتی نقش مهمی در کاهش وابستگی فناوری و توسعه محصولات بومی داشته است، افزود : محصولات معرفی‌شده در این دوره از نمایشگاه، در مجموع ۷۵۸ میلیون دلار از ارزبری کشور جلوگیری کرده‌اند و این نشان‌دهنده جهت‌گیری صحیح حمایت‌های اعتباری در مسیر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است.

امرایی با تأکید بر اهمیت ابزار اعتبار مالیاتی به عنوان یکی از مؤثرترین مشوق‌های توسعه فناوری در کشور گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از این ابزار می‌توانند با پوشش ریسک توسط حمایت‌های دولتی، منابع لازم برای توسعه فناوری و تولید محصولات استراتژیک را تأمین کنند.

وی ادامه داد: محصولات رونمایی‌شده در این نمایشگاه حوزه‌های متنوعی از جمله سلامت، نفت، انرژی و صنایع وابسته، هوش مصنوعی و نرم‌افزار، کشاورزی، آب و محیط‌زیست، معدن و صنایع فلزی، و دیگر حوزه‌ها را دربر می‌گیرند. بخشی از این محصولات پیش‌تر در فهرست کالا‌های دارای نمونه خارجی قرار داشتند که اکنون با اتکا به توان فناوران ایرانی بومی‌سازی شده‌اند.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد: موفقیت این طرح نشان می‌دهد که استفاده هدفمند از ابزار‌های مالیاتی می‌تواند هم‌زمان به تقویت نوآوری، ارتقای تولید داخلی و کاهش خروج ارز از کشور منجر شود. در ادامه نیز این مسیر با تمرکز بر طرح‌های ملی و فناورانه پی گرفته خواهد شد.