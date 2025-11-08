پخش زنده
سمیرا خاکخواه جودوکا وزن منهای ۶۳ کیلوگرم ایران با شکست مقابل حریف ترک به جدول شانس مجدد رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سمیرا خاکخواه نماینده جوان و ۱۶ ساله جودوی ایران و دارنده نقره نوجوانان آسیا بهعنوان نخستین جودوکا بخش بانوان کشورمان در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم مقابل آیتن مدیها یاکسان از ترکیه و دارنده رده بندی جهانی قرار گرفت و شکست خورد و به جدول شانس مجدد رفت.
در این وزن ۹ ورزشکار حضور داشتند.
پیش از این ابوالفضل محمودی در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم نماینده تاجیکستان را با سه امتیاز یوکو شکست داد و راهی مرحله یکهشتم شد.
الیاس پرهیزگار (وزن منهای ۸۱)، امیرعباس چوپان (وزن منهای ۹۰)، مریم بربط پرچمدار کاروان ایران (وزن منهای ۷۰) دیگر نمایندگان ایران در این دوره از رقابتها هستند که در روزهای آینده روی تاتامی میروند.
این دوره از مسابقات با حضور ۳۲ کشور و مجموع ۱۵۸ جودوکا (۸۷ مرد و ۷۱ زن) شنبه و یکشنبه در شهر ریاض عربستان برگزار میشود.