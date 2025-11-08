رئیس ستاد انتخابات فارس گفت: انتخابات شورا‌های اسلامی شهر روستا اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد و باید مشارکت، امنیت و رقابت بر آن حاکم باشد.

مشارکت، امنیت و رقابت بر انتخابات حاکم باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رضایی در جمع فرمانداران و روسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان با بیان اینکه نقش مردم در جنگ ۱۲ روزه نمادی از انسجام ملی را رقم زد، فرمانداران را موکلف کرد زمینه مشارکت پرشور مردم را در نقاط مختلف استان فراهم کنند.

وی تاکید کرد: همه مجریان انتخابات در استان موظفند بدون هرگونه جانبداری، امنیت سلامت و رقابت انتخابات را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس ستاد انتخابات و معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس همچنین گفت: هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان فارس در ۱۲۶ شهر، ۲هزارو ۳۰۳ روستا، و ۲۰۷ تیره عشایری برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات استان هم با بیان اینکه انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی در استان فارس برای اولین بار به صورت مجزا و بدون همزمانی با سایر انتخابات برگزار میشود افزود: انتخابات پیش رو در استان به صورت کاملا الکترونیک برگزار میشود که این شکل از برگزاری سلامت انتخابات را برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کاملا تضمین می‌کند.

علوی افزود: براساس پیش بینی ستاد انتخابات، یازدهم اردیبهشت ۴ هزار شعبه اخذ رای در استان فارس میزبان حضور پرشور مردم خواهد بود.

وی اعلام کرد: در استان فارس ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند.