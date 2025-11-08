پخش زنده
امروز: -
در هفته منتهی به ۱۶ آبانماه، بیش از ۱.۳ تن زعفران نگین به ارزش ۲۳۶.۷ میلیارد تومان در بازار آتی بورس کالای ایران معامله شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طی این هفته ۱۳ هزار و ۲۰۴ قرارداد آتی زعفران به ثبت رسید که نشاندهنده ادامه رونق معاملات در این بخش است.
علاوه بر بازار آتی، ۲ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۴۵۷ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش ۳۶۹.۸ میلیارد تومان دادوستد شد.
همچنین صندوقهای مبتنی بر زعفران در این مدت شاهد معامله ۳۷۶ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۷۰۶ واحد به ارزش ۱.۶۱ هزار میلیارد تومان بودند که بیانگر سهم قابلتوجه این ابزارها در گردش مالی بازار زعفران است.