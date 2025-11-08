پخش زنده
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول گفت: بسیج این شهرستان در عرصههای مختلف سازندگی، محرومیت زدایی، فرهنگی، هنری، آموزشی، علمی، اجتماعی، امنیتی و رسانهای جزو نواحی مقاومت برتر کشور و سرآمد خوزستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار بهروز حکمت پور در حاشیه برگزاری نمایشگاه اسوه بسیج بیان کرد: ناحیه مقاومت بسیج دزفول برای نهمین سال متوالی در جشنواره استانی مالک اشتر سپاه ولیعصر (عج) خوزستان به عنوان ناحیه برتر و برای سه سال متمادی به عنوان ناحیه ممتاز خوزستان معرفی شده است.
وی ادامه داد: ناحیه مقاومت بسیج دزفول در همه شاخصها روند رو به رشدی را طی چند سال اخیر طی کرده است، که بخشی از دستاوردهای پایگاههای مقاومت بسیج این شهرستان در قالب نمایشگاه اسوه بسیج ارایه شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول گفت: نمایشگاه اسوه بسیج دزفول، امسال در پنج سطح پایگاه بسیج، حوزه مقاومت، مسجد تراز اسلامی، اقشار بسیج و معاونتهای تخصصی فعالیتهای یکساله خود را به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به اقدامهای گسترده بسیج سازندگی و گروههای جهادی دزفول برای محرومیت زدایی و توسعه اقتصاد مقاومتی گفت: طیف وسیعی از اقدامهای عمرانی، معیشتی، درمانی و حمایتی به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال توسط جهادگران این شهرستان در سال ۱۴۰۳ در این شهرستان انجام شده است.
سرهنگ حکمت پور اظهار کرد: توزیع بیش از ۱۲ هزار بسته معیشتی، پخت و توزیع صدها وعده غذای گرم بین نیازمندان شهرستان، اهدای ۷۱ سری جهیزیه به نوعروسان کمبرخوردار و همچنین هزاران بسته نوشت افزار، پوشاک و لوازم بهداشتی در بین دانشآموزان نیازمند و خانوادههای بیبضاعت از دیگر اقدامهای مهم بسیج سازندگی دزفول است.
وی با اشاره به کسب مقاومهای کشوری توسط پایگاههای مقاومت بسیج دزفول در ارزیابیهای سپاه ادامه داد: بسیج دزفول با داشتن نیروی انسانی ممتاز، جهادی، نخبه و انقلابی توانسته در عرصههای مختلف محرومیت زدایی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی، امنیتی و اقتصادی عملکرد درخشانی داشته باشد.