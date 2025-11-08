قرارگاه جهادی سجادیه استان، خدمات پزشکی رایگان به مردم روستای مرزرود ساری ارائه داد.

خدمت پزشکی در مناطق کم برخوردار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به همت قرارگاه جهادی سجادیه استان در طرح شهید رییسی با هدف خدمات پزشکی رایگان به مردم مناطق کم برخوردار در روستای مرزرود ساری به اجرا در آمد.

قرارگاه جهادی سجادیه استان وابسته به بنیاد علوی به مدت ۲ روز به ۴۰۰ نفر از مردم این روستا خدمات پزشک عمومی، دندانپزشکی، چشم پزشکی، و مامایی ارائه داد.

یاداور می‌شود بنیاد علوی تاکنون بیش از ۸ هزار خدمات پزشکی در مناطق کم برخوردار استان از دهک‌های یک تا چهار ارائه داد.

حمزه پور و گزارشی از خدامت پزشکی در روستای مرزرود ساری: