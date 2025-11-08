پخش زنده
امروز: -
۶۰۰ کیلومتر راه در آذربایجانغربی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: امسال ۶۰۰ کیلومتر راه با ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در استان تعریف شده که تحول بزرگی در زیرساختهای ارتباطی استان به شمار میرود.
پیمان آرامون، سه راهی ایواغلی، محور نقده - پیرانشهر، محور میاندوآب – شاهیندژ - تکاب، قسمت کنارگذر میاندوآب و ورودی میاندوآب به سمت شاهیندژ را بخشی از این طرحهای راهسازی در استان اعلام کرد و افزود: همچنین پروژههای مهم دیگری مانند مهاباد- سردشت، پیرانشهر- سردشت و ارومیه - اشنویه در دست اجرا هستند که با شبانهروزی شدن برخی کارگاهها و افزایش شیفتهای کاری، روند اجرایی آنها شتاب بیشتری گرفته است.
آرامون، در خصوص آخرین وضعیت کریدور بزرگراهی غرب کشور هم گفت: تاکنون ۳۸ کیلومتر از کریدور تبدیل به بزرگراه شده و ۱۶ کیلومتر دیگر در دست اجراست.
وی، در خصوص طرحهای نهضت ملی مسکن در استان هم افزود: دهه فجر امسال شش هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان به بهره برداری میرسد.