شهرستان تنکابن با راه‌اندازی ۶۰ واحد بوم‌گردی، شاهد بازگشت رونق به روستاها، ایجاد اشتغال برای جوانان و بازگشت مهاجران به زادگاهشان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ داریوش رحیم مشایی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی تنکابن گفت: فعالیت ۶۰ واحد بوم‌گردی در این شهرستان نه تنها موجب رونق اقتصادی شده، بلکه به بازگشت مهاجران و جوانان به روستاها منجر شده است.

وی با اشاره به پدیده "اشتغال معکوس" افزود: بسیاری از جوانان و خانواده‌هایی که پیش‌تر به شهرها مهاجرت کرده بودند، اکنون با ایجاد یا همکاری در واحدهای بوم‌گردی به روستاهای خود بازگشته‌اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی تنکابن توسعه بوم‌گردی را الگویی موفق برای توسعه پایدار روستایی خواند و تأکید کرد: این واحدها با ارائه خدمات در خانه‌های سنتی، تجربه‌ای متفاوت از زندگی محلی را به گردشگران ارائه می‌دهند.

مشایی خاطرنشان کرد: توسعه بوم‌گردی در تنکابن علاوه بر جذب گردشگران داخلی و خارجی، نقش مؤثری در حفظ آیین‌ها، معماری سنتی و غذاهای محلی منطقه ایفا کرده است.

شهرستان تنکابن با برخورداری از ۶۰ واحد فعال بوم‌گردی، به یکی از قطب‌های مهم گردشگری روستایی در استان مازندران تبدیل شده است.