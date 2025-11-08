به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محسن صادقی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به سه اولویت اصلی دولت چهاردهم شامل نهضت ملی مسکن، توسعه عدالت آموزشی و مدیریت ناترازی انرژی و آب گفت: در قالب نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت حدود ۸۵۰ هزار واحد در اراضی ملی ۹۹ ساله آغاز شده که به طور میانگین ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: تا پایان امسال، سه هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی دیگر شامل سه هزار واحد روستایی و هزار و ۷۰۰ واحد شهری در استان زنجان واگذار خواهد شد و هدف‌گذاری استان این است که تا پایان سال، تمامی ۲۸ هزار واحد حمایتی مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

صادقی میانگین پیشرفت فیزیکی طرح های نهضت ملی مسکن در استان را ۸۷ درصد اعلام کرد و گفت: تاکنون ۱۱ هزار و ۴۴۷ واحد به مرحله انتخاب واحد رسیده‌اند.

به گفته وی، تمامی طرح های مسکن مهر تا خرداد سال آینده و طرح های نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهند رسید.