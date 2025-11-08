مسئول کمیسیون تخصصی ما و غرب گفت: کمیسیون تخصصی بین المللی ما و غرب با محوریت بررسی اندیشه‌های آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص غرب برگزار و همایش آن سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدعلی رضایی اصفهانی در این نشست علمی که صبح امروز برگزار شد؛ سلطه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی غرب از منظر رهبر معظم انقلاب، را مهم‌ترین محور این نشست تخصصی بیان کرد.

وی افزود: راهبرد‌های آمریکا در تضعیف نظام‌های عقیدتی، سلطه اروپایی و آمریکایی از دیدگاه رهبر انقلاب، بازتولید اقتدار ملی در برابر قدرت استکباری، روش‌های غرب در سلطه و راه‌های مقابله با آن، نقش غرب در ممانعت از مردم‌سالاری منطقه؛ تحلیل فقهی، قدرت نرم آمریکا در پاکستان، تأثیر سیاست‌های آمریکا بر روابط ایران و افغانستان ازجمله مباحث و مقالات ارائه شده در این کمیسیون بود.

مقالات برتر ارسالی به این کمیسیون قرار است در قالب کتاب چاپ شود.

همایش ما و غرب امسال به همت جامعه المصطفی العالمیه در قم و تهران با حضور اندیشمندان فعال در حوزه پژوهش‌های غرب و چالش‌های پیش روی آن برگزار می‌شود.