آغاز ساخت مرکز رادیو تراپی در کهگیلویه و بویراحمد تا دو ماه دیگر
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از راه اندازی مرکز رادیوتراپی تا یک یا دو ماه دیگر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به اینکه دستگاه رادیوتراپی در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ از سوی وزارت بهداشت به استان اهدا شد، گفت: این دستگاه را نمیتوانیم در هر ساختمانی قرار دهیم، زیرا استفاده از این دستگاه نیازمند مکان استاندارد است.
محمد طاهر طیب زادگان افزود: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در حال اجرا و برنامه ریزی برای دو برنامه در زمینه بیماران سرطانی است،
وی ادامه داد: ساخت بیمارستان جامع سرطان و راه اندازی مرکز رادیوتراپی از برنامههای دانشگاه است که در حال انجام است.
طیب زادگان ساخت بیمارستان را زمان بر اعلام کرد و گفت: همه کارهای مطالعاتی و نقشه ساخت بیمارستان سرطان استان آماده بوده و نیازمند اخذ مجوز ماده ۲۳ است که امیدواریم در سفر رئیس جمهور به استان این موضوع رفع شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاکید کرد: در صورتی که اتفاقی خاصی رخ ندهد و طبق برنامه زمان بندی شده در حوزه معاونت توسعه و دفتر فنی در یک برنامه یک ساله این مرکز رادیو تراپی به بهره برداری برسد.
طیب زادگان اضافه کرد: این دستگاه رادیو تراپی ۱۶۰ میلیارد تومان قیمت دارد.
۹۵ درصد علت افزایش بیماران سرطانی عوامل محیطی است
کارشناس معاون درمان علوم پزشکی یاسوج با اشاره به اینکه روزانه ۳ نفر به بیماران سرطانی در استان اضافه میشود گفت: ۹۵ درصد علت افزایش بیماران سرطانی عوامل محیطی از جمله استرس، مواد غذایی و حتی آب بر روی علت افزایش بیماران مؤثر است.
سید عبدالوهاب حسینی افزود: تعداد بیماران سرطانی در کهگیلویه و بویراحمد دقیق مشخص نیست، زیرا بیشتر آنها در خارج از استان ثبت و یا زیر نظر پزشکان آن منطقه هستند.