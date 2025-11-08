رئیس سازمان جهادکشاورزی همدان گفت:استان همدان از سال ۱۳۸۴ تاکنون رشد ۲۲ برابری در کشت زعفران را داشته و در میزان تولید افزایش ۳۹ برابری را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا بهراملو گفت: استان همدان در راستای مقابله با کم‌آبی، با جهش چشمگیر ۲۲ برابری در سطح زیر کشت زعفران از سال ۱۳۸۴ تاکنون را داشته است و افزایش ۳۹ برابری در میزان تولید، این محصول کم‌مصرف و ارزآور را به اولویت اصلی توسعه کشاورزی خود تبدیل کرده است.

وی افزود: آمار کشت زعفران در همدان از ۲۲ هکتار در سال ۱۳۸۴ به ۳۸۴ هکتار رسیده و پیش‌بینی می‌شود این عدد به ۴۵۰ هکتار در سال جاری برسد که نشان‌دهنده اجرای موفق سیاست‌های انتقال دانش فنی مستقیم به مزرعه است.

وی با اشاره به افزایش ۳۹ برابری تولید نسبت به افزایش ۲۲ برابری سطح زیر کشت گفت: این عدد نشان‌دهنده عملکرد واحد در هکتار است که گواهی بر موفقیت در انتقال دانش فنی به کشاورزان منطقه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان ادامه داد: زعفران به عنوان یک محصول یک‌ساله کشت و هفت سال بهره‌برداری بسیار مقرون به صرفه است و نیاز آبی پایین آن، کشت آن را در مناطق با تنش آبی به یک اولویت حیاتی تبدیل کرده است.

وی بیان کرد: کشور‌های همسایه به دلیل کیفیت و رنگ متمایز زعفران استان همدان، متقاضی جدی این محصول هستند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی همدان اضافه کرد: حمایت از زنجیره کامل تولید اولویت‌های کاری مدیریت استان بر توسعه محصولات استراتژیک و کم‌آب‌بر متمرکز است و در همین راستا، رویکرد جدیدی برای حمایت از کشاورزان اتخاذ شده است.

وی اضافه کرد: دولت و نهاد‌های مسئول در راستای حمایت از زنجیره تولید، بر توسعه کشت قراردادی تمرکز کرده‌اند و این حمایت شامل مزارعی می‌شود که فرآیند کشت، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات را به صورت یکپارچه انجام می‌دهند.

بهراملو گفت: تسهیلات و حمایت‌های مالی هدفمند برای شرکت‌ها و مزارعی که در راستای این کشت قراردادی، به ویژه در شهرستان کبودرآهنگ که قطب فرآوری است، فعالیت می‌کنند، در دستور کار قرار گرفته و این اقدامات نشان می‌دهد که توسعه کشت‌هایی با مصرف آب پایین و ارزش صادراتی بالا، اصلی‌ترین سیاست کشاورزی همدان در سال‌های آتی خواهد بود.