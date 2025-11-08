به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مجید کوهی اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، جو استان تا اواسط هفته نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری و همراه با وزش باد ملایم تا متوسط پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: تنها پدیده جوی قابل توجه، تشکیل مه صبحگاهی در برخی مناطق، به‌ویژه در نوار شرقی و شهرستان‌های شمالی است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: تا روز دوشنبه (۱۹ آبان) در شهرستان‌های اردبیل، نمین و نیز شهرستان‌های شمالی، جهت باد شرقی و در سایر شهرستان‌ها جنوب غربی خواهد بود، اما روز سه‌شنبه، در کلیه شهرستان‌های مرکزی و جنوبی، سرعت وزش باد افزایش یافته و جهت آن جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

کوهی گفت: با این حال، با توجه به پیش‌بینی ورود رطوبت از سمت دریای خزر در ساعات بامدادی و صبح روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، در شهرستان‌های بیله‌سوار، پارس‌آباد و اصلاندوز شرایط ابری، مه‌آلود و با احتمال بارش خفیف و پراکنده باران یا باران‌ریزه پیش‌بینی می‌شود، در این مناطق از ساعات قبل از ظهر این روز‌ها شاهد کاهش میزان ابرناکی خواهیم بود.

وی افزود: امروز شاهد افزایش دمای هوا در سراسر استان خواهیم بود که این افزایش در شهرستان‌های مرکزی محسوس‌تر است.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: قابل توجه است که طی بازه اعتبار پیش بینی، با توجه به پایداری جو و کاهش ارتفاع لایه مرزی در شهر اردبیل، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و متعاقب آن کاهش کیفیت هوا در این شهر دور از انتظار نخواهد بود.