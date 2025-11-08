

به گزارش مناطق محروم استان ، مدرسه ی دو کلاسه شهیده زینب بازگیر با حضور مسئولان استانی و خانواده ی معظم شهیده در روستای سهیل بیگی خرم آباد به بهره برداری رسید . به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛در قالب اجرای طرح نهضت توسعه ی عدالت در فضا‌های آموزشی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت:مدرسه دو کلاسه شهیده زینب بازگیر با زیربنای مناسب و بر اساس استانداردهای روز آموزشی ساخته شده و زمینه ی تحصیل مطلوب و ایمن برای دانش‌آموزان منطقه را فراهم کرده است. یونس بهاروندبا تأکید بر نقش آموزش ابتدایی به عنوان زیربنای توسعه پایدار افزود: افتتاح این مدرسه به نام شهیده زینب بازگیر یادآور ایثار و فداکاری زنان و دختران این سرزمین است و امیدواریم دانش‌آموزان این مدرسه ادامه‌دهنده راه علم، ایمان و ایثار باشند.

برای احرای این طرح آموزشی یبیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.





در پایان این مراسم، آمنه چوب‌تراش مادر شهیده زینب بازگیر، با اهدای هدایا به دانش‌آموزان این مدرسه، چهره‌ای نمادین و به‌یادماندنی به این رویداد آموزشی بخشید.