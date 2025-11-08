پخش زنده
مدرسه ی دو کلاسه شهیده زینب بازگیر با حضور مسئولان استانی در خرمآباد به بهره برداری رسید.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت:مدرسه دو کلاسه شهیده زینب بازگیر با زیربنای مناسب و بر اساس استانداردهای روز آموزشی ساخته شده و زمینه ی تحصیل مطلوب و ایمن برای دانشآموزان منطقه را فراهم کرده است.
یونس بهاروندبا تأکید بر نقش آموزش ابتدایی به عنوان زیربنای توسعه پایدار افزود: افتتاح این مدرسه به نام شهیده زینب بازگیر یادآور ایثار و فداکاری زنان و دختران این سرزمین است و امیدواریم دانشآموزان این مدرسه ادامهدهنده راه علم، ایمان و ایثار باشند.