دومین همایش اقتصاد دریامحور ایران با حضور متخصصان صنعت، سرمایهگذاران، اندیشمندان و نمایندگان کشورهای خارجی در مرکز همایشهای بین المللی کیش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هدف از برگزاری این گردهمایی سرمایه گذاری و اقتصاد دریامحور، ایجاد همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه فناور برای ترسیم نقشه راه اقتصاد مبتنی بر دریا و معرفی فرصتهای نو در سواحل شمالی و جنوبی کشور اعلام شده است.
در نشستها و کارگاههای تخصصی این همایش، طیف گستردهای از موضوعات کلیدی از جمله صنایع پیشران دریایی، ترانزیت و لجستیک و ظرفیتهای سواحل مکران، تابآوری اقتصادی، اقتصاد دیجیتال، تأمین مالی، معادن و توسعه پایدار دریایی مورد بحث قرار میگیرد.
هیأتهای تجاری خارجی، مسئولان ارشد کشور، اتاقهای بازرگانی، سفرای خارجی مقیم کشور، انجمنها و تشکلهای صنفی، سرمایهگذاران داخلی و خارجی، هلدینگهای بزرگ اقتصادی و مالی و شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها مخاطبان و شرکت کنندگان دومین همایش اقتصاد دریا محور هستند.
همایش اقتصاد دریا محور فردا به پایان میرسد.