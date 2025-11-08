به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هدف از برگزاری این گردهمایی سرمایه گذاری و اقتصاد دریامحور، ایجاد هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه فناور برای ترسیم نقشه راه اقتصاد مبتنی بر دریا و معرفی فرصت‌های نو در سواحل شمالی و جنوبی کشور اعلام شده است.

در نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی این همایش، طیف گسترده‌ای از موضوعات کلیدی از جمله صنایع پیشران دریایی، ترانزیت و لجستیک و ظرفیت‌های سواحل مکران، تاب‌آوری اقتصادی، اقتصاد دیجیتال، تأمین مالی، معادن و توسعه پایدار دریایی مورد بحث قرار می‌گیرد.

هیأت‌های تجاری خارجی، مسئولان ارشد کشور، اتاق‌های بازرگانی، سفرای خارجی مقیم کشور، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی و مالی و شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها مخاطبان و شرکت کنندگان دومین همایش اقتصاد دریا محور هستند.

همایش اقتصاد دریا محور فردا به پایان می‌رسد.