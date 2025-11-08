یادمان شهدای دره‌مرادبیگ با هدف پاسداشت یاد و نام ۷۴ شهید این محله انقلابی، (دوشنبه) ۱۹ آبان با حضور مردم و مسئولان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یادمان شهدای دره‌مرادبیگ همدان روز (دوشنبه) ۱۹ آبان با حضور مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در این محله قدیمی شهر همدان افتتاح خواهد شد.

این یادمان با هدف گرامی‌داشت یاد و نام ۷۴ شهید والامقام محله دره‌مرادبیگ و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت احداث شده و به‌عنوان یکی از طرح‌های شاخص فرهنگی استان، نمادی از پایداری مردم مؤمن این منطقه در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

دره‌مرادبیگ از محله‌های اصیل و انقلابی شهر همدان است که در دوران دفاع مقدس ده‌ها جوان مؤمن و غیور خود را راهی جبهه‌های نبرد کرد و بسیاری از آنان در راه دفاع از میهن و اسلام به فیض شهادت نائل آمدند.

در طراحی یادمان شهدای دره‌مرادبیگ، تمثال تمامی ۷۴ شهید این محله نصب شده و بخشی از فضا به اجرای برنامه‌های فرهنگی، روایتگری و معرفی زندگینامه شهدا اختصاص یافته است.

همچنین آیت‌الله شهید «سیداسدالله مدنی» دومین شهید محراب، در دوران اقامت خود در همدان در این محله ساکن بوده است و در جمع مردم مؤمن آن به ترویج معارف اسلامی و اخلاقی پرداخته بود.