به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری در مراسم تجلیل از نفرات برتر کنکور با بیان اینکه ۱۹ مدرسه سنگی در هشترود وجود دارد که با ۶۰ کلاس درس بیش از ۲۵۰۰ دانش‌آموز را در خود جای داده است افزود: با هدف اجرای طرح نهضت عدالت فضا‌های آموزشی باید برچیده شدن مدارس کانکسی اتاقکی تسریع شود و تلاش برای احداث مدارس جدید در اولویت است.

شهسواری از تجهیز شدن مدارس هشترود، چاراویماق و نظرکهریزی به امکانات با هزینه ۸.۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: تا یک ماه آینده هم پنج میلیارد تومان تجهیزات به مدارس این شهرستان‌ها ارسال می‌شود.

وی ایجاد رشته‌های مرتبط کشاورزی و دامداری را در دانشگاه‌های هشترود در مقاطع مختلف خواستار شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: با آنکه مدرسه روستای باباکندی رود بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد ولی افتتاح و مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد و دانش آموزان این روستا در یک مدرسه تخریبی و فرسوده در حال تدریس هستند.

ابراهیم حسنی فرماندار هشترود هم اخذ مجوز برای ایجاد مدرسه متوسطه اول شاهد دخترانه و پسرانه را در این شهرستان خواستار شد و افزود: نبود مدارس سمپاد و تیزهوشان هم در منطقه باعث شده دانش آموزان پذیرفته شده برای تحصیل به تبریز مهاجرت کنند.