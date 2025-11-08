با حضور معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی؛
معرفی مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی لرستان
با حضور معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور،حجتالاسلام محمدحسین وحیدی به عنوان مدیرکل جدید اداره تبلیغات اسلامی لرستان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛با حضور حجتالاسلام والمسلمین رضا عزتزمانی معاون فرهنگی و راهبردی استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور،روحانیون،مسئولان استانی و فعالان فرهنگی، حجتالاسلام محمدحسین وحیدی به عنوان مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسلامی لرستان معرفی و از خدمات حجتالاسلام مهدی قدرتی مدیرکل پیشین قدردانی شد.
در این مراسم معاون فرهنگی و راهبردی استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استمرار تبلیغ دین و گسترش جهاد تبیین گفت: مبلغان و فعالان فرهنگی باید با خلاقیت، نوآوری و همافزایی جمعی، میدان تبلیغ دین را در برابر جنگ رسانهای دشمن گسترش دهند.
حجتالاسلام والمسلمین رضا عزتزمانی با بیان اینکه تبلیغ دین باید خلاقانه و وفادار به سنتهای اصیل باشد ، افزود:مبلغان و فعالان فرهنگی باید در مسیر تبلیغ دین، از حاشیهها و فشارها نهراسند و با خلاقیت، نوآوری و همافزایی، رسالت الهی خود را به انجام برسانند.
نماینده ولی فقیه در لرستان هم گفت: مبلغان و فعالان فرهنگی باید در مسیر تبلیغ دین اهل تقوا، استمرار و شجاعت باشند و با نوآوری و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، پیام اسلام را به اقشار مختلف جامعه منتقل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی بیان کرد:بهرهگیری از مشورت نخبگان، ائمه جمعه و جماعات، حوزههای علمیه، فعالان فرهنگی و نسل جوان میتواند زمینهساز موفقیت هرچه بیشتر در فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی استان شود.