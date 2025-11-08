

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رضا عزت‌زمانی معاون فرهنگی و راهبردی استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور،روحانیون،مسئولان استانی و فعالان فرهنگی، حجت‌الاسلام محمدحسین وحیدی به عنوان مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسلامی لرستان معرفی و از خدمات حجت‌الاسلام مهدی قدرتی مدیرکل پیشین قدردانی شد.



در این مراسم معاون فرهنگی و راهبردی استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استمرار تبلیغ دین و گسترش جهاد تبیین گفت: مبلغان و فعالان فرهنگی باید با خلاقیت، نوآوری و هم‌افزایی جمعی، میدان تبلیغ دین را در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن گسترش دهند.



حجت‌الاسلام والمسلمین رضا عزت‌زمانی با بیان اینکه تبلیغ دین باید خلاقانه و وفادار به سنت‌های اصیل باشد ، افزود: مبلغان و فعالان فرهنگی باید در مسیر تبلیغ دین، از حاشیه‌ها و فشارها نهراسند و با خلاقیت، نوآوری و هم‌افزایی، رسالت الهی خود را به انجام برسانند.



نماینده ولی فقیه در لرستان هم گفت: مبلغان و فعالان فرهنگی باید در مسیر تبلیغ دین اهل تقوا، استمرار و شجاعت باشند و با نوآوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، پیام اسلام را به اقشار مختلف جامعه منتقل کنند.



