به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: امسال ۱۷ کارخانه خوراک دام در استان بیش از ۴۲ هزار تن کنسانتره دامی تولید و میان دامداران توزیع کرده‌است.

پرویز بستانچی افزود: براساس تکالیف قانونی و مفاد برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت جهاد کشاورزی موظف است برای کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی، دست‌کم ۵۰ درصد از نیاز کشور را از طریق افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خوراک دام و طیور در داخل تأمین کند.

بستانچی، با اشاره به ظرفیت قابل توجه کارخانجات خوراک دام در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: درحال حاضر ۳۲ واحد تولید خوراک دام و طیور با ظرفیت اسمی بیش از یک‌میلیون و ۳۱۰ هزارتن در سال در استان مشغول به کار هستند که از این تعداد، حدود ۱۷ واحد به‌صورت تخصصی در زمینه تولید کنسانتره دامی فعالیت می‌کنند.

وی، با بیان اینکه آذربایجان‌غربی از استان‌های پیشرو در تولید خوراک دام در کشور به شمار می‌رود، گفت: توسعه این واحد‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین موجب افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای سلامت دام، بهبودکیفیت محصولات دامی و رشد بازده اقتصادی در واحد‌های دامداری می‌شود.

بستانچی اضافه کرد: توجه به تولید داخلی خوراک دام از راهبرد‌های مهم بخش کشاورزی در مسیرتحقق امنیت غذایی پایدارکشور است و حمایت از تولیدکنندگان این بخش نقش بسزایی در دستیابی به اهداف کلان برنامه هفتم توسعه دارد.