مدیر جهاد کشاورزی خوشاب، تسریع در پرداخت تسهیلات خرید تراکتور و ادوات کشاورزی به بهره‌ برداران را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی خوشاب گفت: مبلغ ۷ میلیارد و ۲۵۴ میلیون ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به این شهرستان اختصاص یافته است و تاکنون ۱۰ پرونده مربوط به متقاضیان خرید تراکتور و ادوات کشاورزی به بانک عامل ارسال شده، اما هنوز هیچ‌ گونه پرداختی انجام نشده است.

رحمت‌ الله نظافت با اشاره به اینکه علت تأخیر در پرداخت‌ ها، تخصیص نیافتن اعتبار از سوی بانک مرکزی به دلیل منفی بودن تراز مالی بانک عامل بوده است، افزود: با توجه به رفع بخشی از مشکلات مالی بانک در روز‌های اخیر، انتظار می‌ رود روند پرداخت تسهیلات هرچه سریع‌ تر آغاز شود.

وی ادامه داد: این تسهیلات نقش مهمی در نوسازی ناوگان کشاورزی، افزایش بهره‌ وری تولید و کاهش هزینه‌ های بهره‌ برداران دارد و هرگونه تأخیر در پرداخت، روند توسعه مکانیزاسیون را با وقفه مواجه می‌ کند.

نظافت با قدردانی از همکاری بانک عامل، از مسئولان استانی و مرکزی خواست: با تسریع در تخصیص و پرداخت اعتبارات مصوب، زمینه بهره‌ مندی سریع‌ تر کشاورزان خوشاب از این تسهیلات را فراهم آورند.