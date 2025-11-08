به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جواد رمضان نژاد رئیس بیست‌ودومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه، گفت: این رویداد معنوی با حضور مداحان، ستایشگران و خادمان اهل‌بیت (ع) از سراسر کشور به میزبانی استان خراسان رضوی برگزار می‌شود و شعار امسال اجلاس «ز کوی رضا در سپاه حسینیم» است.

جواد رمضان نژاد افزود: این اجلاس یکی از جدی‌ترین جلوه‌های فعالیت رسانه‌ای در حوزه ستایشگری اهل‌بیت (ع) است.

وی ادامه داد: در ابتدا این رویداد باعنوان «اجلاس پیرغلامان» شناخته می‌شد، اما با توجه به گستره فعالیت‌ها و نقش همۀ فعالان هیئت‌ها، واعظان، خادمان و برگزارکنندگان مجالس حسینی، عنوان «خادمان حسینی» نیز به آن افزوده شد.

رئیس بیست‌ودومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی با اشاره به تغییر زمان برگزاری گفت: در ابتدا زمان تقریبی برگزاری اجلاس مابین ایام عید غدیر و ماه محرم پیش‌بینی شده بود، اما به‌دلیل تغییر شرایط و وقوع جنگ دوازده روزه، زمان برگزاری به فاصله میان ایام فاطمیه اول و دوم منتقل شد تا شرکت‌کنندگان بتوانند بدون تداخل با دیگر مناسبت‌ها حضور یابند.

آقای رمضان نژاد با بیان اینکه برگزاری سه‌روزه اجلاس حاصل یک‌سال تلاش دبیرخانه است، اضافه کرد: این دبیرخانه در استان‌های مختلف با مشارکت هیئت امنای مساجد، بسیج مداحان، کانون و خانه مداحان و بنیاد دعبل خزاعی فعالیت می‌کند و مراکز صدا و سیمای استانی نیز به عنوان دبیران استانی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. پس از بررسی‌ها، افراد برگزیده به هیئت سیاست‌گذاری در تهران معرفی می‌شوند.

آقای رمضان نژاد تاکید کرد: در مراسم اختتامیه از تعدادی از پیرغلامان و خادمان حسینی قدردانی می‌شود. البته این قدردانی، تنها بخش کوچکی از حق این بزرگواران است و امیدواریم در دوره‌های آینده بتوانیم شایسته‌تر قدردان خدمات آنان باشیم.

وی با اشاره به طراحی «نشان پیرغلامان» گفت: از سال گذشته، نشان ویژه‌ای شامل تندیس و لوح افتخار با عنوان نشان پیرغلامان تهیه شده است که در این اجلاس به برگزیدگان اهدا می‌شود.

رئیس بیست‌ودومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در ادامه از همکاری گسترده نهاد‌ها خبر داد و تصریح کرد: در برگزاری این رویداد، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جامعه‌المصطفی العالمیه، وزارت امور خارجه، بنیاد دعبل خزاعی و بنیاد جامعه ایمانی مشعر مشارکت دارند و این هم‌افزایی، تبلور همکاری ملی در ترویج فرهنگ حسینی است.

آقای رمضان نژاد درباره جزئیات اجرایی اجلاس گفت: هر سال یکی از استان‌های کشور به‌عنوان میزبان انتخاب می‌شود. امسال استان خراسان رضوی میزبان بیست‌ودومین دوره اجلاس است و آقای دکتر مظفری استاندار خراسان رضوی و آقای حسین‌زاده مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی مسئولیت اجرای برنامه‌ها را برعهده دارند.

وی ادامه داد: در تهران، شورای سیاست‌گذاری و قرارگاه مرکزی، سیاست‌گذاری محتوایی و رسانه‌ای اجلاس را برعهده دارد و با تعامل کامل با کمیته‌های استانی، روند اجرا را پیش می‌برد.

رئیس بیست‌ودومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی با اشاره به رونمایی از پوستر رسمی اجلاس با شعار «ز کوی رضا در سپاه حسینیم»، گفت: این شعار با توجه به رخداد‌های سال ۱۴۰۴ و به‌ویژه موضوع دفاع مقدس دوازده روزه طراحی شده و در ساختار محتوایی اجلاس امسال جایگاه ویژه‌ای دارد.

اقای رمضان نژاد اضافه کرد: برای سال آینده نیز استان آذربایجان‌غربی (شهر ارومیه) به عنوان میزبان بیست‌وسومین دوره اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی انتخاب شده است.

در پایان این مراسم از پوستر بیست و دومین اجلاس بین المللی تجلیل از خادمان وپیر غلامان حسینی رو نمایی شد.