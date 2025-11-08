سی و ششمین نشست کمیته سیما، منظر و فضای سبز کلانشهرهای کشور به منظور تبادل تجربیات بین کلانشهرها در حوزه فضای سبز به میزبانی اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سی و ششمین نشست کمیته سیما، منظر و فضای سبز کلانشهرهای کشور به منظور تبادل تجربیات بین کلانشهرها در حوزه فضای سبز به میزبانی اردبیل برگزار شد.

مسئولان کشوری حوزه محیط‌زیست و خدمات شهری با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل دیدار کردند و در این دیدار، بر ضرورت صیانت از فضای سبز به‌عنوان شاهرگ حیاتی شهر و توجه به هویت فرهنگی و تاریخی در توسعه شهری تأکید شد.