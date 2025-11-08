در این دیدار، آیتالله سیدحسن عاملی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه اردبیل، اهمیت فضای سبز را فراتر از زیباییشناسی دانسته و آن را شاهرگ حیاتی شهر خواند که نیازمند صیانت ویژه در برابر توسعههای بیرویه است.
امام جمعه اردبیل با تأکید بر ابعاد فرهنگی و تاریخی توسعه شهرها گفت: شهرها نباید صرفاً مجموعهای از ساختمانها و زیرساختها باشند، بلکه باید حامل هویت و دارای آثار هنری و تاریخی باشند.
همچنین محمود صفری، شهردار اردبیل، در این دیدار گزارشی از اقدامات صورتگرفته در شهر اردبیل در حوزه توسعه فضای سبز و منظر شهری ارائه داد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای فشرده صورتگرفته، از احداث 23 پارک و بوستان جدید در سطح شهر طی سه سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس برنامهریزیها و با حمایتهای ویژه شورای اسلامی شهر، 34 هکتار به سرانه فضای سبز شهر اضافه شده است و این در حالی است که احداث چندین پارک جدید تا پایان سال جاری در برنامه کاری شهرداری اردبیل قرار دارد.