بهره مندی بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از خدمات رایگان سلامت
بیش از ۱۲۰۰ نفر از در منطقه عباس آباد کرج از خدمات رایگان سلامت محور در کاروان سلامت بهره مند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: به منظور اجرای طرح نذر خدمت ۸ متخصصین و کارشناسان عضو جمعیت هلال احمر کرج و اعضای داوطلب با ارائه خدمات درمانی رایگان و پایش سلامت همگانی برای کمک به خانوادهها و اقشار نیازمند، به بیش از ۱۲۰۰ نفر از ساکنین منطقه عباس آباد خدمات رایگان ارائه دادند.
خلفی اظهار داشت: با استقرار پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان، کارشناسان بینایی سنجی و طب سنتی، مامائی مشاوران روانشناسی خانواده و تحصیلی، مددکاری و مشاوره حقوقی، دندانپزشکی، تستهای غربالگری قند و فشارخون، تستهای غربالگری سرطان، توزیع داروی رایگان، در دبیرستان امام موسی کاظم (ع) منطقه عباس آباد انجام شد.
همچنین، فضای دوستدار کودک توسط اعضاء برپا شد و آموزشهای آمادگی در برابر مخاطرات به مراجعین ارائه شد.