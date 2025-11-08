به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: به منظور اجرای طرح نذر خدمت ۸ متخصصین و کارشناسان عضو جمعیت هلال احمر کرج و اعضای داوطلب با ارائه خدمات درمانی رایگان و پایش سلامت همگانی برای کمک به خانواده‌ها و اقشار نیازمند، به بیش از ۱۲۰۰ نفر از ساکنین منطقه عباس آباد خدمات رایگان ارائه دادند.

خلفی اظهار داشت: با استقرار پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان، کارشناسان بینایی سنجی و طب سنتی، مامائی مشاوران روانشناسی خانواده و تحصیلی، مددکاری و مشاوره حقوقی، دندانپزشکی، تست‌های غربالگری قند و فشارخون، تست‌های غربالگری سرطان، توزیع داروی رایگان، در دبیرستان امام موسی کاظم (ع) منطقه عباس آباد انجام شد.

همچنین، فضای دوستدار کودک توسط اعضاء برپا شد و آموزش‌های آمادگی در برابر مخاطرات به مراجعین ارائه شد.